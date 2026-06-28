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"Choc termico": l'ipotesi sulla scomparsa del marito della Roccella

domenica 28 giugno 2026
"Choc termico": l'ipotesi sulla scomparsa del marito della Roccella

1' di lettura

Le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, proseguono senza esito nel lago di Vico, dove l’uomo è disperso da ieri pomeriggio.Nonostante l’impiego di un robot subacqueo con visore notturno, sommozzatori dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza ed elicottero, non è stato ancora trovato. La visibilità è quasi nulla già a poca profondità e le temperature dell’acqua diventano rapidamente proibitive, rendendo le operazioni estremamente difficili.Secondo la ricostruzione, Cavallari si è tuffato dalla piccola barca a noleggio, su cui si trovava solo con la moglie, per cercare sollievo dall’afa. Riemerso per pochi istanti, avrebbe detto di non sentirsi bene, ma non è riuscito a risalire a bordo.

La barca non era ancorata e si è allontanata, impedendo alla ministra Roccella di aiutarlo. La donna ha dato immediatamente l’allarme.Le ricerche si concentrano nella zona di località Fiorò, vicino alla riva, nel comune di Ronciglione.

Il marito della Roccella, "era riemerso, poi l'allarme", cosa è successo prima di sparire nel lago

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Sul posto sono presenti il questore di Viterbo, il vicario del prefetto Andrea Caputo e il comandante provinciale dei Carabinieri.Le speranze di trovarlo ancora in vita sono ormai ridotte al minimo a causa delle condizioni del lago: acque fredde e probabile shock termico. La ministra Roccella è stata accompagnata nella casa di famiglia nel Viterbese, dove attende notizie insieme ai due figli, che sono stati avvisati subito dopo l’incidente.Le operazioni proseguono senza sosta fin dalle prime luci dell’alba.

La vergogna degli sciacalli sulla ministra Roccella

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eugenia roccella

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