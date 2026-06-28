"Choc termico": l'ipotesi sulla scomparsa del marito della Roccella

Le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, proseguono senza esito nel lago di Vico, dove l’uomo è disperso da ieri pomeriggio.Nonostante l’impiego di un robot subacqueo con visore notturno, sommozzatori dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza ed elicottero, non è stato ancora trovato. La visibilità è quasi nulla già a poca profondità e le temperature dell’acqua diventano rapidamente proibitive, rendendo le operazioni estremamente difficili.Secondo la ricostruzione, Cavallari si è tuffato dalla piccola barca a noleggio, su cui si trovava solo con la moglie, per cercare sollievo dall’afa. Riemerso per pochi istanti, avrebbe detto di non sentirsi bene, ma non è riuscito a risalire a bordo.

La barca non era ancorata e si è allontanata, impedendo alla ministra Roccella di aiutarlo. La donna ha dato immediatamente l’allarme.Le ricerche si concentrano nella zona di località Fiorò, vicino alla riva, nel comune di Ronciglione.