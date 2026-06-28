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La vergogna degli sciacalli sulla ministra Roccella

domenica 28 giugno 2026
La vergogna degli sciacalli sulla ministra Roccella

1' di lettura

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico (Viterbo) dopo essersi tuffato da una barca e non essere più riemerso. Sul posto hanno operato Carabinieri, sommozzatori dei Vigili del Fuoco e mezzi nautici per scandagliare i fondali.Cavallari, professore universitario di Architettura e Tecnologia delle costruzioni, era in uscita con la moglie.

La notizia ha suscitato grande apprensione nel mondo politico e istituzionale, con messaggi di vicinanza da parte di Luca Zaia e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.Tuttavia, il testo punta soprattutto sul vergognoso fenomeno degli sciacalli sui social network. Mentre le ricerche erano ancora in corso e la famiglia viveva ore di angoscia, numerosi utenti, come ricorda ilTempo, hanno esultato per la scomparsa del marito della ministra Roccella.

Il marito della Roccella, "era riemerso, poi l'allarme", cosa è successo prima di sparire nel lago

La coppia stava trascorrendo un pomeriggio di relax sulla piccola imbarcazione di proprietà, ormeggiata vicino al...

Intatti i commenti degli sciacalli, che hanno dato vita a una vera e propria sequenza di post carichi di odio, celebrando la tragedia con toni di gioia e scherno. Questi messaggi hanno immediatamente alimentato nuove polemiche sul clima di odio e di violenta contrapposizione politica che avvelena il dibattito online in Italia.Un comportamento indegno che ha trasformato un dramma familiare in un’occasione per attaccare politicamente la ministra Roccella. Evitiamo di riportarli perché non meritano nemmeno questa vetrina. 

Il tuffo del marito della Roccella, poi quell'ultima frase prima di essere inghiottito dal lago

Il marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, è disperso dalle ore 17:30 di sabato 27 giugno nel la...
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eugenia roccella

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