La vergogna degli sciacalli sulla ministra Roccella

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico (Viterbo) dopo essersi tuffato da una barca e non essere più riemerso. Sul posto hanno operato Carabinieri, sommozzatori dei Vigili del Fuoco e mezzi nautici per scandagliare i fondali.Cavallari, professore universitario di Architettura e Tecnologia delle costruzioni, era in uscita con la moglie.

La notizia ha suscitato grande apprensione nel mondo politico e istituzionale, con messaggi di vicinanza da parte di Luca Zaia e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.Tuttavia, il testo punta soprattutto sul vergognoso fenomeno degli sciacalli sui social network. Mentre le ricerche erano ancora in corso e la famiglia viveva ore di angoscia, numerosi utenti, come ricorda ilTempo, hanno esultato per la scomparsa del marito della ministra Roccella.