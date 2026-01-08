Libero logo
Modena, violenta donna disabile sul treno: tunisino colto in flagranza e arrestato

di
giovedì 8 gennaio 2026
Prima avrebbe tentato di ostacolare il suo accesso a un treno regionale, poi, una volta sul convoglio, si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti sempre della vittima: una giovane donna in sedia a rotelle. La procura di Modena fa sapere che sabato scorso i Carabinieri della tenenza di Castelfranco Emilia hanno arrestato nella quasi flagranza di reato un 39enne originario della Tunisia: l'uomo è ora indagato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio.

I fatti, così come ricostruiti dai Carabinieri vedono il 39enne molestare la ragazza disabile, che era insieme a una amica, alla stazione dei treni di Modena, poi il tentativo di negarle l'accesso al treno regionale, dissuaso dall'intervento di un altro passeggero. Sul convoglio, partito da Modena e diretto a Castelfranco Emilia, l'uomo si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti della stessa ragazza, che ha dato l'allarme portando il capotreno a interrompere la marcia mentre altri passeggeri soccorrevano la vittima e trattenevano il 39enne fino all'arrivo dei carabinieri e al suo arresto.

Oggi l'indagato è comparso davanti al Gip del tribunale di Modena e, su richiesta della Procura, l'arresto è stato convalidato per violenza sessuale aggravata dalla disabilità della persona offesa e dal fatto commesso in stazione ferroviaria e a bordo di un treno. L'uomo si trova ora in carcere

