Spagna, deraglia un treno: decine di morti. Il ministro: "Incidente strano..."

n gravissimo incidente ferroviario ha sconvolto ieri sera l’Andalusia, causando almeno 39 morti e oltre 150 feriti, di cui 24 in condizioni gravi e diversi ancora in pericolo di vita. Il bilancio è pesantissimo e potrebbe aggravarsi ulteriormente.Il dramma si è verificato intorno alle 19:39 nei pressi della stazione di Adamuz, in provincia di Córdoba.

Un treno ad alta velocità Iryo, partito da Málaga alle 18:40 diretto a Madrid Puerta de Atocha con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato con gli ultimi tre vagoni proprio all’ingresso dei deviatoi della via 1. I carri hanno invaso la linea parallela, dove transitava in senso opposto un treno Renfe Alvia diretto da Madrid a Huelva, che procedeva a circa 200 km/h. L’impatto violentissimo ha fatto deragliare anche il secondo convoglio, con i primi due vagoni precipitati lungo un terrapieno di circa quattro metri.Le operazioni di soccorso sono durate tutta la notte: vigili del fuoco, Guardia Civil e sanitari hanno lavorato tra lamiere contorte e carrozze sventrate. Molti passeggeri sono rimasti intrappolati, e il capo dei vigili del fuoco di Córdoba ha descritto scene drammatiche: “Dobbiamo raggiungere i feriti in spazi molto stretti, è un lavoro difficile e delicatissimo”.

Testimoni parlano di “un terremoto”, urla, bagagli caduti e panico totale: alcuni hanno rotto i finestrini con i martelletti di emergenza per fuggire.Il governo ha sospeso tutti i collegamenti alta velocità tra Madrid e l’Andalusia, mentre Pedro Sánchez ha annullato gli impegni per seguire l’emergenza. Il re Felipe VI e la regina Letizia seguono con apprensione.Le cause restano ignote, ma il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha definito la dinamica “davvero strana” e “estremamente strana”: “Il treno Iryo è praticamente nuovo e anche i binari sono stati ristrutturati. In particolare, i lavori di sostituzione dei binari su questa tratta sono stati completati a maggio. L’incidente è avvenuto in linea retta. Tutti gli esperti che abbiamo consultato sono estremamente sconcertati”. Ha aggiunto che l’evento è “molto strano e molto difficile da spiegare”, data la modernità del materiale rotabile e l’infrastruttura rinnovata con un investimento di centinaia di milioni di euro.Le indagini sono in corso: al momento si ipotizza un problema ai deviatoi, ma nessuno scenario è confermato.