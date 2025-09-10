Alex Marangon, clamorosa svolta un anno dopo: chi finisce nel mirino

Non più omicidio volontario, ma morte in conseguenza di altro reato. Nella vicenda di Alex Marangon, il giovane di 25 anni scomparso nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 mentre partecipava a un rito sciamanico nell'ex abbazia di Vidor, potrebbe esserci una svolta. Alex morì dopo essere precipitato da un dirupo di 15 metri a strapiombo sul Piave: prima di cadere, avrebbe assunto l'ayahuasca, un decotto di erbe allucinogene, insieme a una dose di cocaina.

La famiglia del 25enne ha ora denunciato l’organizzatore del rito sciamanico Andrea Zuin della ZuMusic Project, la compagna Tatiana Marchetto, i due curanderos colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo e Alexandra Diana Da Sacco, moglie del conte Giulio Da Sacco proprietario dell’abbazia. Motivo per cui la nuova denuncia dei Marangon segna una svolta essendo il primo atto ufficiale che chiama in causa direttamente dei presunti responsabili. Al momento non si sa se i cinque, o chi di loro, risulta indagato visto che la Procura ha coperto tutto col segreto istruttorio. La convinzione di genitori e sorella è che Alex, da quella rupe, non si sia gettato da solo e non è caduto. Per loro è stato aggredito.