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Stasi, la mamma di Sempio: "Da come vedo le cose ora non posso dire sicuramente che è colpevole"

venerdì 22 maggio 2026
Stasi, la mamma di Sempio: "Da come vedo le cose ora non posso dire sicuramente che è colpevole"

1' di lettura

"Da come vedo le cose adesso, sinceramente non posso dire sicuramente 'Stasi è colpevole'. Mi auguro che si arrivi a una verità definitiva". Così Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, in una intervista a Quarto Grado di cui Dentro la Notizia ha dato una anticipazione.

"Ci aspettavamo che ad Andrea arrivasse un capo di imputazione pesante - afferma - È una grandissima bufala, Andrea non è la persona descritta in questi capi d'accusa".Ferrari ripete 'No' quattro volte alla domanda se i soliloqui in auto del figlio possano essere delle ammissioni di colpevolezza. "Mio figlio è uscito alle 9.50, è rientrato prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti, completamente puliti, non era uno che era andato a commettere un omicidio", ha aggiunto.

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Anche Giuseppe Sempio, padre dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è convinto che il figlio non ha nulla a che fare con tutto questo. "Mio figlio è innocente, non ha fatto questo omicidio. Quel giorno era con me, questa cosa è stata detta, ridetta e scritta - ribadisce anche lui a Quarto Grado -. Per me questa cosa qua, per così tanti anni diventa una cosa persecutiva che cerca di sgretolarti. Io personalmente sento che è una vigliaccata". In merito al filone di indagine sulla corruzione, invece, sottolinea: "Io sono concentrato su mio figlio. Mio figlio è innocente e non ha ucciso Chiara Poggi. Mio figlio non era a Garlasco quel giorno".

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