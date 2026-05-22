Sondaggi, solo conferme: il centrodestra vola, Pd e M5s in imbarazzo

Clamoroso al Cibali, si sarebbe detto in altri tempi. Il campo largo si sente già padrone del vapore. A Palazzo Chigi andrà Elly Schlein, Giuseppe Conte, Silvia Salis o un federatore a (non) sorpresa? Questo è l’unico dilemma di opinionisti e signori dell’informazione? Da due mesi a questa parte, infausta data della sconfitta della maggioranza al referendum sulla giustizia, la narrazione è monocorde. Giorgia Meloni non trova l’appiglio per rialzarsi, la Lega deve inseguire il generale Roberto Vannacci e Forza Italia ha problemi interni. A sinistra invece, tutto bene. Certo, il leader di M5S vuol far le scarpe alla segretaria dem, la quale ha paura di fare le primarie, che Matteo Renzi invece vuole, benché si dica suo amico, forse perché ha già in testa il nome con cui sostituirla; ma che volete che sia? Su stampa e reti unificate va in onda il requiem per la premier, che avrebbe esaurito la spinta propulsiva. Guarda invece come sono in spolvero gli altri. Elly è omaggiata da Obama e Pedro Sanchez, anche se il leader spagnolo non la ascolta e chiede udienza a Meloni, Giuseppi - a proposito, auguri sinceri, professore - pare uscito da una clinica di bellezza e non da un ospedale e per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli gli anni non passano mai, basta ascoltarli, sembrano sempre due studenti in fase occupazione scuola.

Proprio sul più bello però, dannazione, arriva la realtà, un po’ come quando ci si accorse l’estate scorsa che Kamala Harris non era in testa nei sondaggi, malgrado tutti lo sostenessero da settimane. E la realtà sono le rilevazioni delle intenzioni di voto. Due dei maggiori esperti italiani, espressione che usiamo per non far torto agli altri, Alessandra Ghisleri e Antonio Noto, danno il centrodestra ancora in vantaggio sul campo largo; di uno 0,2% (45,4 a 45,2) per la fondatrice di Euromedia Research e di uno 0,5% (46 a 45,5) per il presidente dell’istituto che porta il suo nome. Al netto, per entrambi, del 4% accreditato a Futuro Nazionale, di Vannacci, che evidentemente pesca più tra gli astenuti che tra i partiti della maggioranza, dati con variazioni entro il mezzo punto. Il risultato nelle urne delle coalizioni è sempre distante dalla loro somma algebrica nelle intenzioni di voto, ma che il fattore “generale”, se accolto, possa far vincere il centrodestra, o comunque non nuocerli troppo anche se rimane fuori, comincia a essere una variabile.

Ma il dato significativo, e che rende indiscutibile la resilienza delle forze della maggioranza, è la supermedia settimanale Youtrend che comprende tutti gli istituti. Due settimane fa il campo largo era dato in netto vantaggio sulla maggioranza (45,8% a 43,9%). Ieri Meloni e soci erano dati in netta risalita, a 44,9, a solo lo 0,3% di distanza rispetto al 45,2 di cui veniva accreditata l’alleanza delle sinistra. Non bastasse, tutte le forze della coalizione risultano in salita: Fdi 28,2% (+0,4), Forza Italia 8,3% (+0,1), Lega 7,1% (+0,5) e Noi Moderati stabile all’1,2%, mentre sono in calo tanto il Pd a 22.2% (-0,1), quanto M5S a 12,5% (-0,7), con Avs stabile a 6,5% e Italia Viva che galleggia a 2.5% (+0,1). Stabili sia il generale (3,6%) che Azione di Carlo Calenda (3%). Morale? La narrazione che conta agli occhi degli elettori non è solo quella dei corifei della sinistra, che nell’impossibilità di esaltare le doti e le proposte dei loro idoli, si concentrano da sempre - fin dai tempi dell’intellighenzia rossa schierata a dileggiare la Democrazia Cristiana- nella demolizione dell’immagine del nemico. Pesano anche, e tanto, l’immagine che i leader danno di sé e del loro schieramento.