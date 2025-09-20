Padova, "niente slot machine": le ragazzine straniere aggrediscono la barista

La polizia di Padova ha identificato e segnalato alla Procura della Repubblica per i minorenni, due delle quattro ragazzine, rispettivamente una 13enne e una 15enne, che, per futili motivi, avrebbero minacciato e ingiuriato, anche con frasi a sfondo razzista, una donna cinese, titolare di un bar nei pressi della stazione ferroviaria. La reazione delle due giovani sarebbe scattata dopo che la donna ha vietato a una delle ragazze di giocare alle macchinette proprio perché minorenne. Di fronte a tale diniego la minore, di 13 anni, di origine albanese, avrebbe colpito alla testa la donna cinese con il suo telefono cellulare e poi, con il concorso delle altre tre ragazzine, l'avrebbe aggredita con calci e pugni, strappandole anche intere ciocche di capelli.

La seconda giovane, identificata e indagata in stato di libertà, è una quindicenne marocchina, nei cui confronti il questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, aveva già adottato ad agosto scorso la misura di prevenzione del Daspo urbano, che ha violato in occasione dell’aggressione, e pertanto nei suoi confronti ha disposto la nuova misura di prevenzione dell’avviso orale.