Ischia, nubigragi e strade come fiumi: auto dei carabinieri trascinate via

Il maltempo mette in ginocchio anche Ischia. Il nubifragio che ha colpito l'isola al largo di Napoli ha creato un grosso corso d'acqua in località Monterone del Comune di Forio che ha interessato anche due auto militari (una Fiat Tipo e una Fiat Panda) della Stazione dei carabinieri Forio parcheggiate su negli appositi stalli di sosta, venendo trascinate dal corso d'acqua a pochi metri di distanza. Al momento non è possibile recuperarle e si attende che il corso d'acqua diminuisca.

Ad Ischia Porto la scuola dell'infanzia Marconi è stata evacuata a causa delle copiose infiltrazioni di acqua dal tetto. Allagamenti e disagi vengono segnalati anche nei comuni di Barano e Casamicciola: in quest'ultimo comune si registrano dilavamenti di fango e terriccio soprattutto nelle zone alte, già colpite dalla terribile alluvione del 2022. Problemi anche a Lacco Ameno, dove il corso principale risulta allagato mentre a Forio un fulmine ha colpito una abitazione ma senza conseguenze gravi. Le immagini delle strade trasformate in veri e proprio fiumi sono diventate virali su X.

"Non ci sono danni a persone", spiega all'agenzia Adnkronos il sindaco di Forio d'Ischia Stanislao Verde -, grazie all'intervento della Protezione civile locale, abbiamo tamponato i disagi, ci stiamo però preparando a un'altra ondata di pioggia, prevista nelle prossime ore".