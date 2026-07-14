Meteo, la terza ondata: temperature fino a 45°, le aree più colpite

La morsa del caldo-killer torna ad attanagliare l'Italia. Si tratta della terza ondata di calore in questa estate rovente, terza fase che sta per entrare nella fase più intensa: bollini rossi, temperature record e scenari destinati a radicalizzarsi fino a venerdì.

L'anticiclone africano sta infatti rafforzandosi sul Mediterraneo centrale, alimentato da masse d'aria torrida in risalita dal Nord Africa. Il risultato è un nuovo e deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola, con condizioni di stabilità quasi ovunque e valori destinati a toccare livelli eccezionali soprattutto al Centro-Sud e in Sardegna. Proprio sull'isola, entro la fine della settimana, nelle aree interne si potrebbero raggiungere punte di 45 gradi.

L'emergenza caldo si riflette anche nei bollettini del ministero della Salute. Dopo i due bollini rossi registrati ieri, lunedì 13 luglio, oggi le città al massimo livello di allerta salgono a quattro e diventeranno sette nella giornata di mercoledì. Firenze e Perugia restano tra le aree più colpite, mentre nelle prossime ore entreranno in allerta massima anche Brescia, Torino, Bologna, Frosinone e Roma.