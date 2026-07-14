Meteo, la terza ondata: temperature fino a 45°, le aree più colpite

La morsa del caldo-killer torna ad attanagliare l'Italia. Si tratta della terza ondata di calore in questa estate rovente, terza fase che sta per entrare nella fase più intensa: bollini rossi, temperature record e scenari destinati a radicalizzarsi fino a venerdì.
L'anticiclone africano sta infatti rafforzandosi sul Mediterraneo centrale, alimentato da masse d'aria torrida in risalita dal Nord Africa. Il risultato è un nuovo e deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola, con condizioni di stabilità quasi ovunque e valori destinati a toccare livelli eccezionali soprattutto al Centro-Sud e in Sardegna. Proprio sull'isola, entro la fine della settimana, nelle aree interne si potrebbero raggiungere punte di 45 gradi.
L'emergenza caldo si riflette anche nei bollettini del ministero della Salute. Dopo i due bollini rossi registrati ieri, lunedì 13 luglio, oggi le città al massimo livello di allerta salgono a quattro e diventeranno sette nella giornata di mercoledì. Firenze e Perugia restano tra le aree più colpite, mentre nelle prossime ore entreranno in allerta massima anche Brescia, Torino, Bologna, Frosinone e Roma.
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Secondo gli esperti, il picco dell'ondata sarà accompagnato da temperature estremamente elevate. "Le temperature massime - spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it - saranno comprese tra i 39°C e i 41°C su tantissime zone del Centro-Sud e sull'intera Sardegna". Valori che interesseranno anche le grandi città: Firenze potrebbe sfiorare i 39 gradi, mentre Roma arriverà a 38.
Non mancheranno tuttavia episodi di instabilità al Nord. Tra mercoledì e venerdì l'arco alpino sarà interessato da rovesci e temporali che, a tratti, potranno estendersi verso la Pianura Padana, soprattutto nelle aree a nord del Po. Fenomeni localmente intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Sul resto del Paese, invece, continuerà a prevalere il sole con caldo intenso.
Particolarmente significativa anche la situazione in quota. "Un simile surriscaldamento - commenta Brescia - spingerà l'altezza dello zero termico su livelli straordinari, pronti a superare i 5000 metri". Un dato che conferma l'eccezionalità dell'ennesima fiammata africana destinata a segnare questa estate.