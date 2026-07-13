Thiago Ávila in scia ad Ilaria Salis: il leader della Flotilla si candida

L’aspirante onorevole, 39 anni, è stato inserito in un cartello elettorale simile ad Avs, ossia l’alleanza Psol (Partito Socialismo e Libertà, il simbolo è un sole che ride) e Rede Sustentabilidade, dei Bonelli che anziché brandire i sassi dell’Adige pensano all’Amazzonia.

È il leader dell’umanitaria Flotilla, che ha usato come un taxi per sbarcare in parlamento. Il brasiliano Thiago Ávila, arrestato due volte dopo i tragicomici spettacoli sul circo galleggiante (per Israele ha legami più che sospetti con Hamas), fermato dalla polizia anche a Panama, noto per aver partecipato ai funerali di Nasrallah (ex capo dei terroristi di Hezbollah) e definito la palestinese Leila Khaled (protagonista di due dirottamenti aerei civili nel ’69 e nel ’70) la persona che più ammira al mondo, Ávila, dicevamo, s’è candidato alla Camera in rappresentanza del seggio di San Paolo (si vota il 4 ottobre).

I SOSTENITORI

Sulla pagina web dove raccoglie i fondi e compaiono imam di centri islamici, nel caso specifico “Iman Mahdi” – considerato vicino al regime iraniano degli ayatollah – Ávila scrive che all’inizio ha rifiutato varie proposte di candidatura, doveva rimanere «concentrato sulle missioni internazionali e sul contrasto alle forze che promuovono il genocidio. Però», aggiunge, «la situazione è cambiata e i rischi per la mia vita sono aumentati, così come le conseguenze» per la sua famiglia. Qualcuno maligna che i rischi li voglia scongiurare con l’immunità parlamentare, sempre utile, ma noi non possiamo dirlo.

Di sicuro lo status di parlamentare gli permetterebbe di scorrazzare per i mari senza alcuna conseguenza giudiziaria, un po’ come gli onorevoli flottanti italiani – da Benedetta Benny Scuderi (della Bonelli&Fratoianni) che ha denunciato il furto della crema solare, al contiano Dario Carotenuto che voleva fare da «scudo umano» alla ciurma – solo un po’ meno serio di loro. Un’altra certezza è che il capo Flotilla ha cambiato idea repentinamente, le «missioni internazionali» sono sempre importanti ma meno di prima, e adesso si prepara a occupare lo scranno.

Leggiamo un’intervista del 17 maggio al Correio Braziliense in cui Ávila spiega che «tutti i partiti di sinistra» in passato l’avevano corteggiato, ma lui ha rifiutato perché non credeva che fosse la sua strada. «Però di recente, a causa della situazione in Brasile e del peggioramento della costituzione democratica, le persone mi hanno chiesto di dedicarmi a questo compito». In poche settimane la situazione è crollata e Ávila ha sentito il dovere di candidarsi. Se credeva che la politica non fosse la sua strada, perché nel 2022 – prima di iniziare coi viaggi della Flotilla – si è candidato alla Camera (non eletto)?

GLI ALTRI PRODIGI

Ávila è l’ultima creazione mediatico-politica della sinistra, che da un altro tipo di navi, quelle che trasportavano profughi presunti e qualcuno forse vero, ha preso la comandante tedesca Carola Rackete, speronatrice delle motovedette della Finanza, e l’ha portata all’europarlamento sotto l’ala di The Left, gruppo di cui fa parte il Movimento 5 Stelle. Ilaria Salis era imbarcata in un’altra situazione, sulla terraferma, accusata in Ungheria di aver bighellonato coi signori della “Banda del martello”, amanti della democrazia che spaccano la testa a chi non la pensa come loro.

Ci hanno pensato Bonelli e Fratoianni, ma solo perché il Pd s’è mosso in ritardo, a tirarla fuori dai pasticci e portarla in Europa, dove si è segnalata per aver detto che è giusto occupare le case sfitte e che le carceri vanno abolite. Poi in tivù, da ex insegnante, ci ha rivelato che esiste il termine “zelanza”. Pure Ilaria ha fatto parte della Flotilla, ma della delegazione che dall’Italia è andata in aereo a Cuba (dove ha alloggiato in hotel non proprio alla portata della popolazione locale) a protestare contro l’embargo voluto “dalle destre” anche se l’ha imposto il democratico Kennedy una sessantina d’anni fa.

L’anno prossimo ai portenti della sinistra, chissà se candidata con Avs o coi 5Stelle, potrebbe aggiungersi Francesca Albanese, la non avvocato esperta di Palestina. Pare però che anche Alessandro “Dibba” Di Battista, in attesa di decidersi sul mettere in campo o meno il suo partito, la stia corteggiando. Quasi dimenticavamo: Ávila era stato accusato da alcune attiviste di attenzioni troppo ravvicinate. «Abusi sessuali?», ha commentato la portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, «queste accuse sono state portate al vaglio della commissione etica della Global Sumud Flotilla, che è esterna, quindi fatta da avvocati esterni alla flotilla stessa (...) Molto rumore per nulla». Non sapevamo che la Flotilla disponesse di una commissione etica e ce ne scusiamo.