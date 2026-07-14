Ricina, "si potevano salvare": 5 medici rischiano grosso, cambia tutto

Hanno ingerito dosi massicce di veleno, ma forse potevano ancora essere salvate. Stiamo parlando dell’ormai telenovelica vicenda del mistero della ricina che continua a scuotere Pietracatella, in Molise, dove Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita sono morte dopo un’intossicazione da tossine del ricino. La perizia medico-legale di 838 pagine depositata alla Procura di Larino – si legge sul Messaggero - conferma alcuni punti fermi, ma lascia aperti gli interrogativi sull’autore del presunto duplice omicidio premeditato.

Gli esperti hanno stabilito che madre e figlia sono decedute per “un’intossicazione acuta da tossine del ricino” e che la sostanza sarebbe stata assunta “verosimilmente tra il 23 ed il 24 dicembre 2025”, probabilmente attraverso un alimento o una bevanda contaminata. Un dettaglio che pesa nelle indagini è il coinvolgimento dell’intero nucleo familiare. Anche Giovanni Di Vita, marito di Antonella ed ex-sindaco di Pietracatella, avrebbe ingerito la sostanza, seppur in quantità inferiori. I periti evidenziano che l’uomo e le due vittime hanno avuto sintomi ravvicinati: “Tale andamento - si legge nella relazione - caratterizzato da esordio temporalmente ravvicinato nei tre componenti del nucleo familiare e da diversa intensità clinica individuale, risulta compatibile con una esposizione comune avvenuta in un momento antecedente alla comparsa della sintomatologia gastroenterica”.