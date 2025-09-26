A Roma insulti antisemiti contro l’avvocato ebreo

L’antisemitismo dilaga in tutta Italia e in particolare a Roma. Nella Capitale, il vicepresidente della comunità ebraica, l’avvocato Alessandro Luzon, ha trovato una brutta sorpresa davanti al suo studio legale e commerciale. Minacce e insulti e poi, su un foglio, la svastica con accanto la bandiera dello Stato d’Israele e la scritta “Luzon boia”e l’avvertimento: «Guardati le spalle».

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della comunità ebraica romana, Victor Fadlun: «Sono mesi che stiamo mettendo in guardia contro il ritorno di un antisemitismo che non è mai stato davvero debellato. Abbiamo assistito a un infittirsi di episodi allarmanti, frutto anche di una campagna d’odio portata avanti da influencer e alimentata da esponenti politici e dalle piazze pro-Pal. L’intera comunità ebraica di Roma condanna l’atto di vandalismo antisemita di cui è vittima il nostro vicepresidente, Alessandro Luzon, destinatario di ingiurie e minacce inaccettabili, e gli esprime la totale solidarietà e vicinanza». L’augurio di Fadlun è molto chiaro: «Ci aspettiamo che la stessa condanna e la stessa solidarietà vengano espresse unanimemente dalle forze politiche e sociali. In ogni caso, si tratta di gesti vigliacchi che non riusciranno a intimidirci o a incidere sulla nostra vita comunitaria».

Su X, l’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, ha condannato le intimidazioni al membro della comunità ebraica della Capitale: «Un atto vile e inaccettabile. La sede dell’avvocato Luzon è stata vandalizzata con minacce e insulti antisemiti. Nessuna giustificazione, nessuna indifferenza: l’antisemitismo va condannato sempre, senza ambiguità».

Sul fronte politico, invece, a esprimer solidarietà a Luzon è Forza Italia, per voce di Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri, e Maurizio Gasparri, presidente dei senatori. «È un gesto inaccettabile, che richiama ancora una volta alla necessità di non abbassare mai la guardia di fronte all’antisemitismo e a ogni forma di odio e di violenza. Contrastare ogni rigurgito di antisemitismo è una battaglia di civiltà che ci riguarda tutti: a Luzon e alla Comunità ebraica di Roma va la nostra solidarietà e il nostro sostegno», commenta Barelli. «Un gesto inaccettabile che offende non solo lui, ma l’intera comunità. Contro l’odio e l’antisemitismo, soprattutto nel contesto storico in cui viviamo, non si può arretrare di un passo», dice Gasparri.

