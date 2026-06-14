4 Hotel, chi becca Barbieri a fare sesso nello stanzino: finisce malissimo

Altro che topper mancanti, cuscini troppo morbidi o colazioni deludenti: i veri imprevisti di 4 Hotel sono di natura sessuale.

A raccontarlo, al celebre podcast Tintoria, è Bruno Barbieri, giudice e conduttore di Masterchef e del divertente programma dedicato alle sfide d'alta hotelerie. Uno show in cui 4 albergatori sono chiamati a confrontare le rispettive proposte, sempre a tema geografico come accade in 4 Ristoranti di chef Borghese, dandosi poi (cattivissimi) voti per stilare la classifica finale.

Anche in questo caso, il giudizio insindacabile dello chef-imprenditore emiliano può confermare o ribaltare il risultato, condendo il tutto con look stilosi e commenti tra il divertito e l'acidello.

Secondo Bruno, stellato Michelin, 4 Hotel è "più duro" di Masterchef, "perché vai in mezzo alla gente e non sei blindato in studio". Una prova per così dire en plein air, con circa 650 letti provati e notte trascorse da cliente. "All'inizio avevamo le telecamere accese nelle stanze, io non mi ricordavo e girai nudo, mi è venuto in mente il giorno dopo: chissà il montatore...", commenta con una risata.

E c'è spazio per un aneddoto vietato ai minori: "Mentre dovevo registrare una puntata in un hotel sul mare fummo disturbati da una donna delle pulizie e un cameriere che stavano facendo sesso nello sgabuzzino dei detersivi. Li abbiamo lasciati fare, ce ne siamo andati fuori noi. Loro però furono licenziati, anche la proprietà aveva sentito tutto".

Non solo: "Ora lo posso dire perché l'hotel è chiuso. Lavoravo al ristorante in questo hotel bellissimo a Verona: vennero questi due clienti tedeschi, una coppia giovane, persone molto ricche, proprietarie di supermercati in Austria. Praticamente procacciavano altre coppie. La governante nella loro stanza trovò dei falli di plastica...".