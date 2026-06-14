San Stino di Livenza, 17enne uccide la zia a coltellate e getta il corpo nel fiume: cosa c'è dietro

Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo della donna nel fiume. E' accaduto a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Dalle primissime informazioni che trapelano il giovane, ascoltato tutta la notte, avrebbe confessato. Sono ancora in corso le ricerche del corpo della vittima.

La zia si chiamava Chiara Guerra e aveva 53 anni. L'omicidio sarebbe legato a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sulla versione sono tuttavia in corso verifiche da parte dei carabinieri che stanno sentendo anche altri componenti della famiglia. Le indagini sono coordinate dal Comando provinciale carabinieri di Venezia.

Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso, secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa da fonti vicine alle indagini. Il ragazzo lo avrebbe precisato nel corso dell'interrogatorio notturno condotto dai carabinieri e dal sostituto procuratore di Pordenone. Il ragazzo avrebbe poi trasportato il corpo nella zona tra via Canaletta e via Verdi, gettandolo vicino a una chiusa del corso d'acqua. Un'area intorno alla quale si stanno concentrando le ricerche dei vigili del fuoco. La scomparsa della donna era stata denunciata dai parenti nella giornata di ieri. Dopo alcune ore di indagini, gli investigatori hanno messo alle strette il giovane la cui ricostruzione dei giorni precedenti presentava alcune lacune.