Torna San Francesco e la modernità medievale

Torna in Italia la festa di San Francesco d’Assisi (abolita nel 1977), che è un po’ antidoto al laicismo imperante e un po’ omaggio alla migliore tradizione italiana, quella del movimento francescano che ha fornito un’impronta indelebile alla cristianità medievale nell’arte, nella poesia, nella spiritualità. Il ritorno della festa è anche un po’ ritorno al Medioevo, visto come reazione all’età dei lumi (così Giorgio Galli volle interpretare il risveglio della medievistica) e come il luogo di innumerevoli simboli che la politica può usare per nutrire il proprio immaginario. E San Francesco è figura polisemica come tutti i grandi simboli: ribelle (amato a sinistra) e santo (apprezzato a destra), pauperista e animalista (caratteristiche che piacciono a sinistra) e defensor fidei che sfida il Sultano Al Malik proponendogli addirittura un’ordalia secondo alcune fonti: episodio che lo rende simbolicamente paladino della cristianità minacciata dall’Islam e allo stesso tempo primo fautore del dialogo interreligioso.

Divenne patrono d’Italia nel 1939 – insieme a Caterina da Siena – in seguito al processo di valorizzazione del Santo ad opera del fascismo, decisione utile a suggellare il traguardo dei Patti lateranensi. Da allora la politica non ha mai abbandonato il simbolo del Poverello d’Assisi. Facendone innanzitutto una icona pacifista: per questo Bergoglio volle rimettere le cose a posto spiegando che non si poteva fare di Francesco d’Assisi una sorta di no global, di anticapitalista, insomma un hippy del XIII secolo. «La pace francescana non è un sentimento sdolcinato. Per favore: questo san Francesco non esiste! E neppure è una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo. Anche questo non è francescano! Ma è un’idea che alcuni hanno costruito! La pace di san Francesco è quella di Cristo, e la trova chi “prende sudi sé” il suo “giogo”» .