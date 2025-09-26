Beatrice Venezi, caos alla Fenice: "Fermiamo tutto fino alla revoca della nomina"

A Venezia è caos. I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato "lo stato di agitazione permanente" e "si riservano di intraprendere tutte le azioni di lotta sindacale necessarie - compresi scioperi, manifestazioni e sit-in - al fine di difendere la professionalità dei suoi artisti e il rispetto delle regole democratiche nella gestione della Fondazione", contro la nomina di Beatrice Venezi. Le maestranze "chiedono l'immediata revoca della nomina a direttore musicale di Beatrice Venezi, avvenuta con modalità e tempistiche che hanno calpestato ogni principio di confronto e trasparenza", si legge in una nota della Rsu.

L'assemblea generale dei lavoratori, riunita oggi 26 settembre, "ha espresso unanime solidarietà alla presa di posizione chiara e coraggiosa resa pubblica il 25 settembre dai professori d'orchestra". "Con altrettanta fermezza le maestranze del Teatro La Fenice chiedono l'immediata revoca della nomina a direttore musicale di Beatrice Venezi, avvenuta con modalità e tempistiche che hanno calpestato ogni principio di confronto e trasparenza", ribadiscono dalla Rsu dei lavoratori.