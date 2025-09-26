Garlasco, l'intercettazione-choc del padre di Sempio: "Quei signori vanno pagati"

"Soldi per far archiviare Andrea Sempio". Questa l'accusa rivolta a Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine sull'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i magistrati quelle attività d'indagine sull'amico di Marco Poggi "sono state caratterizzate da una serie di anomalie, tra cui l'omissione, da parte della P.G. incaricata delle indagini (la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Pavia), della trascrizione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali".

Tra queste ce ne sarebbe una in cui il padre di Sempio fa riferimento alla necessità di "pagare quei signori lì" con modalità non tracciabili. "In relazione a tale elemento", è scritto nel decreto, "appare necessario comprendere perché fu omessa la trascrizione di quelle frasi - di forte valenza indiziaria - e soprattutto perché fu omessa ogni verifica bancaria allo scopo di (cercare di) ricostruire chi fossero i beneficiari effettivi di quei pagamenti e la loro causale".