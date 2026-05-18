Garlasco, l'intercettazione di mamma Poggi dopo l'omicidio: "Cercano quello che non c'è"

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna a far parlare di sé con un elemento che riemerge dalle carte e dalla tv: un audio registrato nelle ore più drammatiche, quando lo shock era ancora vivo e ogni parola pesava come un macigno.Il dettaglio che riaccende il dibattito è una chiamata del giorno dopo. Sono le 8:34 del 14 agosto 2007 quando Rita Preda, mamma di Chiara, telefona a casa di Alberto Stasi. La conversazione è stata riproposta nel corso di un servizio di Chi l’ha visto?, riportando in primo piano frasi che continuano a far discutere.Rita Preda, con la voce spezzata, si rivolge alla madre di Stasi dicendo: “Lo so, lui non c’entra niente”.