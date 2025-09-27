Garlasco, quando è stato sequestrato il "pizzino": ora tutto torna?

La notizia, inaspettata, è arrivata in una Pavia con la pioggia che ha accompagnato la spola tra il palazzo di Giustizia e il comando provinciale della guardia di finanza. L’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, oggi in pensione, è accusato di corruzione in atti giudiziari: avrebbe ricevuto tra i 20 e i 30mila euro per scagionare da ogni sospetto Andrea Sempio quando, nel 2017, fu indagato e poi archiviato una prima volta per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Da quanto emerge, l’inchiesta della procura di Brescia competente sui magistrati pavesi, nasce da un appunto sequestrato lo scorso 14 maggio a casa dei genitori dell’amico di infanzia di Marco Poggi, fratello della vittima. Fu lo stesso giorno del famoso recupero nel canale di Tromello, poco lontano da casa del 37enne, di alcuni oggetti durante le ricerche dell’arma, mai ritrovata, che 18 anni fa è stata utilizzata per uccidere Chiara Poggi. Il foglietto sequestrato nell’abitazione riporterebbe la scritta “Venditti gip archivia x 20 30 euro”. Per gli inquirenti si tratterebbe di una somma in contanti promessa al procuratore, o da questi ricevuta, da parte della famiglia di Andrea Sempio. Altro dettaglio importante: il “pizzino” sarebbe stato scritto nella prima settimana del febbraio 2017, quindi in un momento in cui, secondo gli investigatori, non era ancora al corrente di essere indagato.

E così, ieri mattina gli inquirenti sono tornati a perquisire l’abitazione dei genitori di Andrea Sempio. Nel decreto di perquisizione l’indagine coinvolgerebbe due zie e uno zio di Sempio: tra febbraio e giugno 2017 avrebbero fatto transitare sui loro conti correnti la somma di 40mila euro bonificata poi al padre del 37enne. Secondo gli investigatori una parte di questo denaro sarebbe stata prelevata in contanti dall’indagato e dal padre per essere poi offerta a Venditti. «Accuse infondate che mi fanno ridere», ha commentato ieri l’avvocato di Sempio, Massimo Lovati, in attesa delle fiamme gialle davanti alla caserma mentre, in qualità di testimoni, venivano ascoltati i genitori del suo assistito, che sono rimasti in caserma per sette ore. «Quell’appunto parla di cifre generiche e il trasferimento di quei soldi in sei mesi. Lo trovo un normalissimo passaggio di denaro, come tante volte accade. Sono cifre irrisorie per un magistrato».

