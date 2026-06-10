Venturina, il carabiniere apre la porta e viene preso a calci e pugni dal marocchino: finisce male

Momenti di tensione davanti alla stazione dei carabinieri di Venturina, in provincia di Livorno, dove un giovane di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito un militare all’ingresso della caserma. L’episodio, avvenuto nella giornata di martedì 9 giugno, è stato ripreso da un telefono cellulare. Secondo quanto ricostruito, il giovane si era presentato in caserma per adempiere a una delle prescrizioni previste dalle misure a cui era sottoposto. Quella che doveva essere una semplice formalità si è però trasformata in un intervento delle forze dell’ordine culminato con il suo arresto.

Stando alle prime informazioni, il ragazzo sarebbe arrivato davanti alla struttura in evidente stato di alterazione, probabilmente riconducibile all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Dopo alcuni momenti di tensione verbale con un brigadiere appena uscito dalla caserma, la situazione è degenerata improvvisamente. Le immagini diffuse sui social mostrano il giovane mentre attende il militare e tenta di colpirlo con un pugno non appena questo si avvicina. Grazie alla prontezza di riflessi, il carabiniere è riuscito a evitare il colpo, scongiurando conseguenze potenzialmente più gravi.

Subito dopo è scattato l’intervento per bloccare l’aggressore. Due colleghi del brigadiere, che si trovavano nelle vicinanze pur essendo fuori servizio, sono intervenuti per supportare il militare. Nelle fasi dell’arresto si sarebbe verificata anche una situazione di pericolo, con il rischio che uno dei coinvolti venisse investito da un’automobile in transito lungo la strada adiacente alla caserma. Una volta immobilizzato, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà ora rispondere delle accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di lesioni.

Sulla vicenda è intervenuto anche Sebastiano Quattrocchi, segretario provinciale di Unarma Livorno, il sindacato dei carabinieri, che ha espresso preoccupazione per quanto accaduto. "Il senso di impunità porta le persone a comportarsi così e a pensare di poter colpire fisicamente lo Stato senza paura delle conseguenze", ha dichiarato commentando le immagini dell’aggressione.