Garlasco, Massimo Giletti: "Cosa sta per uscire su Mario Venditi", è un terremoto

Le parole di Giletti arrivano a pochi giorni da un altro tassello piantato sulla vicenda proprio dal conduttore. Il 24 settembre, durante la sua trasmissione su Rai 3, Lo stato delle cose, il giornalista ha mostrato in esclusiva un documento che ha definito "sconcertante" . Si tratta di un’informativa dei carabinieri di Milano risalente al 2020, quando Andrea Sempio era stato nuovamente indagato, salvo poi essere prosciolto. In quell’atto gli investigatori mettevano nero su bianco una serie di incongruenze mai approfondite. In particolare, evidenziavano come il cellulare di Marco Poggi , fratello di Chiara, risultasse irraggiungibile, mentre quello dei genitori fosse attivo e utilizzato con diverse chiamate. Un dettaglio che, secondo i militari, avrebbe dovuto far sorgere dubbi sulla versione fornita da Sempio.

C’è di più: ai tempi era attivo un servizio che inviava automaticamente un sms di notifica in caso di chiamata persa per linea occupata o fuori copertura. Da qui la domanda dei carabinieri, riportata integralmente nell’informativa: "Viene da chiedersi come mai Marco Poggi non avesse richiamato Andrea Sempio, qualora fosse stato davvero irraggiungibile". Una considerazione rimasta senza risposte, perché – come ha denunciato Giletti in diretta – i tabulati telefonici del fratello di Chiara non furono mai acquisiti. "Secondo voi i tabulati di Marco Poggi sono stati controllati per vedere se Sempio dice la verità? No, è una vergogna non averli acquisiti. Lo trovo vergognoso!", ha tuonato il conduttore, leggendo alcuni passaggi del documento del 2020. Insomma, sembra che Massimo Giletti un'idea su tutta questa infinita e intricata vicenda, in una qualche misura, se la sia fatta.