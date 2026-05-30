Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Michele Emiliano si confessa: "Papà era fascista. Perché diventai comunista"

sabato 30 maggio 2026
Michele Emiliano<br />&nbsp;

Michele Emiliano
 

2' di lettura

Un padre fascista. E lui, il figlio, comunista. Questo è quanto rivela Michele Emiliano in un'intervista al Corriere della Sera, colloquio in cui si racconta senza particolari peli sulla lingua. L'ex governatore della Puglia ripercorre alcuni passaggi della sua vita privata e professionale, dalla storia familiare all'impegno politico, passando per la magistratura e l'amicizia con Gianrico Carofiglio. Nel racconto emerge il contrasto politico vissuto in casa durante gli anni della sua formazione.

"Mio padre era fascista. E io comunista", afferma Emiliano, descrivendo una distanza ideologica netta tra lui e il genitore, legato alla tradizione missina. Una scelta, quella del futuro governatore pugliese, maturata negli anni Ottanta e fortemente influenzata dalla figura di Enrico Berlinguer.

"Come mai era diventato comunista?", chiedono Aldo Cazzulo e Tommaso Labate: "Per Berlinguer. Andai ai suoi funerali. Ricordo quella folla immensa. Il silenzio rispettoso al passaggio di Almirante. La gragnuola di fischi per Craxi, che l’aveva fatto fischiare al congresso di Verona. Presi la tessera, ma entrando in magistratura dovetti rinunciarvi".

L'Aria che tira, Michele Emiliano in imbarazzo con i prezzi della benzina

Momenti di imbarazzo su LA7 che hanno coinvolto l'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Nel corso del...

Tra i ricordi più significativi figura anche quello del nonno, maresciallo maggiore del Regio Esercito. Dopo l'8 settembre venne deportato in Germania insieme ai figli per aver rifiutato l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana. Un episodio che si intreccia con una delle pagine più drammatiche della storia nazionale.

Nell'intervista trova spazio anche il capitolo dedicato alla magistratura. Emiliano racconta di aver affrontato il concorso insieme all'amico Gianrico Carofiglio. I due, legati da un lungo rapporto personale, decisero di tentare la carriera giudiziaria dopo essere stati spronati da alcune persone a impegnarsi maggiormente per la collettività. Entrambi superarono la selezione, avviando percorsi professionali che li avrebbero poi portati a ruoli di primo piano nella vita pubblica italiana.

Michele Emiliano umilia Decaro: "Soffre la mia presenza, lo capisco", Pd allo sbando

"Antonio è reo confesso: lo dice chiaramente a tutti che soffre la mia presenza, ma questo lo capisco. Perch...
tag
michele emiliano

A l'aria che tira L'Aria che tira, Michele Emiliano in imbarazzo con i prezzi della benzina

Mal di pancia pugliese Michele Emiliano umilia Decaro: "Soffre la mia presenza, lo capisco", Pd allo sbando

La grana pugliese Decaro è pronto a fare il commissario per coprire il buco lasciato da Emiliano

ti potrebbero interessare

Pil, lavoro, export: i numeri sbugiardano la sinistra. E Giorgia Meloni "infierisce"

Pil, lavoro, export: i numeri sbugiardano la sinistra. E Giorgia Meloni "infierisce"

Sandro Iacometti
Augusta Montaruli contro Giuseppe Conte: "Gli diamo una notizia, l'era dei monologhi e del pensiero unico è finita"

Augusta Montaruli contro Giuseppe Conte: "Gli diamo una notizia, l'era dei monologhi e del pensiero unico è finita"

Sondaggio Pagnoncelli, Pd in caduta libera: -2,2% in un mese. FdI torna a volare: tutte le cifre

Sondaggio Pagnoncelli, Pd in caduta libera: -2,2% in un mese. FdI torna a volare: tutte le cifre

Generale Vannacci scatenato: ecco il suo "piano casa"

Generale Vannacci scatenato: ecco il suo "piano casa"

Antonio Castro