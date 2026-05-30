Michele Emiliano si confessa: "Papà era fascista. Perché diventai comunista"

Un padre fascista. E lui, il figlio, comunista. Questo è quanto rivela Michele Emiliano in un'intervista al Corriere della Sera, colloquio in cui si racconta senza particolari peli sulla lingua. L'ex governatore della Puglia ripercorre alcuni passaggi della sua vita privata e professionale, dalla storia familiare all'impegno politico, passando per la magistratura e l'amicizia con Gianrico Carofiglio. Nel racconto emerge il contrasto politico vissuto in casa durante gli anni della sua formazione.

"Mio padre era fascista. E io comunista", afferma Emiliano, descrivendo una distanza ideologica netta tra lui e il genitore, legato alla tradizione missina. Una scelta, quella del futuro governatore pugliese, maturata negli anni Ottanta e fortemente influenzata dalla figura di Enrico Berlinguer.

"Come mai era diventato comunista?", chiedono Aldo Cazzulo e Tommaso Labate: "Per Berlinguer. Andai ai suoi funerali. Ricordo quella folla immensa. Il silenzio rispettoso al passaggio di Almirante. La gragnuola di fischi per Craxi, che l’aveva fatto fischiare al congresso di Verona. Presi la tessera, ma entrando in magistratura dovetti rinunciarvi".