Garlasco, cos'hanno fatto i Sempio dopo le perquisizioni

Dopo le perquisizioni dei giorni scorsi, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, la famiglia Sempio si sarebbe riunita in una villetta alla periferia di Garlasco. E alla riunione di famiglia, come si legge sul Corriere della Sera, avrebbero partecipato i genitori di Andrea, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, e le due zie paterne coinvolte di riflesso nelle nuove indagini della Procura di Brescia. Le due donne sono state sentite in caserma come persone informate sui fatti.
Sotto la lente ci è finito un biglietto trovato a casa dei genitori di Sempio lo scorso 14 maggio. Sul biglietto, che risale al 2017, sarebbe indicata una cifra, "20/30 euro", seguita dal nome "Venditti" e la frase "gip archivia". Questo potrebbe provare, secondo l'accusa, che ci sia stato un eventuale tentativo di corrompere l'ex pm per ottenere la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico di Andrea. Quest'ultimo, infatti, fu indagato e poi archiviato nel 2017 per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia nel 2007. Un omicidio per il quale è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Sempio, invece, è un amico del fratello della vittima, Marco Poggi.
Dai successivi accertamenti dealla Guardia di Finanza di Brescia, inoltre, sarebbero emerse delle operazioni sospette da parte di diversi familiari di Sempio, lato paterno. Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, per esempio, le zie del ragazzo avrebbero versato al fratello Giuseppe una somma di circa 43mila euro in assegni bancari. Successivamente, a più riprese, l'uomo avrebbe prelevato i soldi in contanti. Venditti, però, ha respinto le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti. "Non ho mai preso soldi da nessuno, non ho mai mercificato la mia professione. La mia dignità è stata lesa", ha dichiarato a Quarto Grado.