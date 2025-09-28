Garlasco, cos'hanno fatto i Sempio dopo le perquisizioni

Dopo le perquisizioni dei giorni scorsi, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, la famiglia Sempio si sarebbe riunita in una villetta alla periferia di Garlasco. E alla riunione di famiglia, come si legge sul Corriere della Sera, avrebbero partecipato i genitori di Andrea, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, e le due zie paterne coinvolte di riflesso nelle nuove indagini della Procura di Brescia. Le due donne sono state sentite in caserma come persone informate sui fatti.

Sotto la lente ci è finito un biglietto trovato a casa dei genitori di Sempio lo scorso 14 maggio. Sul biglietto, che risale al 2017, sarebbe indicata una cifra, "20/30 euro", seguita dal nome "Venditti" e la frase "gip archivia". Questo potrebbe provare, secondo l'accusa, che ci sia stato un eventuale tentativo di corrompere l'ex pm per ottenere la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico di Andrea. Quest'ultimo, infatti, fu indagato e poi archiviato nel 2017 per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia nel 2007. Un omicidio per il quale è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Sempio, invece, è un amico del fratello della vittima, Marco Poggi.