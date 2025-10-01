Sabaudia, precipita aereo militare: due dispersi

Tragedia nella zona di Sabaudia. Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L’aereo, scomparso dai radar, è stato individuato grazie alle ricerche effettuate con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di uno dell’Aeronautica Militare. A bordo si trovavano due persone, entrambe decedute nello schianto. Si tratta del colonnello Simone Mettini e un giovane allievo. Il punto dell’impatto sarebbe nella zona di Cerasella, vicino al Monte Circeo, nei pressi della Migliara 49.

Il velivolo coinvolto nell'incidente è T-260B del 70° Stormo di Latina, come riferisce l'Aeronautica Militare in una nota in cui si sottolinea che l'aereo era "in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso".

"Esprimo profondo cordoglio per l'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all'Aeronautica Militare e a tutta la Difesa". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.