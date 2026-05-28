Meteo, "basta una scintilla": rischio-nubifragi per 48 ore, ecco dove

Dopo il picco di caldo eccezionale, con temperature arrivate fino a 36-37°C in Pianura Padana e minime notturne intorno ai 25°C sulle colline romagnole, è in arrivo un cambio di scenario. Le temperature scenderanno di qualche grado, ma il sollievo avrà un prezzo elevato: sono previste 48 ore di violenti temporali, con forti colpi di vento e possibili grandinate locali.Secondo il meteorologo di iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, l’enorme accumulo di calore intrappolato dall’Heat Dome (la bolla di aria calda africana) sta alimentando imponenti cumulonembi, capaci di svilupparsi fino a 10-12 km di altezza. Lo scontro tra quest’aria molto calda e una massa d’aria più fresca in discesa dalla Scozia fungerà da scintilla, innescando temporali intensi “a macchia di leopardo”.

I fenomeni partiranno inizialmente dal Nord-Est verso l’Appennino, per poi interessare le pianure di Toscana, Umbria, Lazio e le zone interne del Sud, spostandosi verso le coste tirreniche. Venerdì toccherà nuovamente al Nord, con temporali più localizzati tra Nord-Ovest e Appennino emiliano, mentre nel pomeriggio-colpo serale saranno interessati i settori interni del Centro-Sud.Le temperature, pur in calo, si assesteranno comunque su valori anomali tra i 32 e i 33°C, con un’umidità elevata che renderà le notti particolarmente afose e pesanti.

Per il ponte del 2 giugno si profila una situazione variabile: lunedì prevalenza di sole, mentre martedì 2 giugno (Festa della Repubblica) non si esclude un nuovo peggioramento con piogge in arrivo dall’Atlantico, soprattutto dal pomeriggio-sera a partire dal Nord.