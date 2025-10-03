Milano, pro-Pal bloccano le strade? "In galera!", esplode la rivolta

Intere città bloccate, cittadini impossibilitati dal muoversi: l'Italia - il giorno dopo il fermo della Flotilla - si è presentata così. Nel caos. A Milano, ad esempio, le proteste a favore della Palestina hanno mandato in tilt il traffico, causando non pochi danni. Indignazione è stata espressa dagli automobilisti. Una di queste, riporta l'Adnkronos, ha gridato "dovreste andare tutti in galera". Un uomo, fermo a un semaforo, ha gridato qualche improperio ai manifestanti ed è stato preso di mira da alcuni ragazzi che gli hanno risposto spiegando i motivi della manifestazione. Alle proteste dell'uomo qualcuno ha anche risposto tirando un calcio alla vettura, ma è stato velocemente richiamato dagli altri manifestanti.

Lo stesso Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, ha raccontato la sua personale testimonianza: "Gli insulti che i pro-Hamas, riuniti in Piazza Loreto a Milano, stanno rivolgendo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono vomitevoli e ripugnanti. La definiscono fascista, con epiteti ingiuriosi e volgari, ed evocano la sua morte".