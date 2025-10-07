Garlasco, la mamma di Sempio nei guai: "Querelata dai Poggi"

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a generare accuse e sospetti. Durante la trasmissione "Lo Stato delle Cose", condotta da Massimo Giletti, Roberto Freddi, amico di Andrea Sempio e Marco Poggi all’epoca del delitto, ha acceso i riflettori su Sempio. Sullo scontrino del parcheggio, considerato un possibile alibi, Freddi ha dichiarato: "Lo scontrino? Possibile che non lo capisce nessuno? Non è un alibi, è un indizio". Riguardo ad Alberto Stasi, condannato per l’omicidio, ha aggiunto: "L’indagine è partita perché chi adesso è in carcere, a torto o a ragione, se l’è andata a cercare... si è attirato l’attenzione negativa su di sé…".

Ma a questo punto arriva na novità emersa è la querela presentata dall’avvocato Tizzoni, difensore della famiglia Poggi, contro Daniela Ferrari, madre di Sempio, per le sue affermazioni secondo cui Tizzoni avrebbe ricevuto documenti "gratis o a pagamento" sul fascicolo d’inchiesta del 2017. Tizzoni ha commentato: "Alcuni colleghi mi stanno assistendo in molteplici servizi a tutela della mia immagine e nell’ambito di questa attività so che ha inviato degli atti giudiziari alla signora Sempio, oltre non dico.