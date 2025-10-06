Garlasco, bomba di Massimo Giletti: "La prima volta di Roberto Freddi"

Massimo Giletti punta forte su uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana per l'inizio di stagione de Lo Stato delle Cose. Puntata dopo puntata, il giornalista segue da vicino le infinite evoluzioni del giallo di Garlasco, tra interviste inedite, documenti esclusivi e ricostruzioni che riportano in primo piano domande mai sopite.

Oggi, lunedì 6 ottobre, in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21.20, il programma torna con una puntata che promette di rivelare nuovi tasselli sull’omicidio di Chiara Poggi. Ad oggi il principale filone riguarda ovviamente Andrea Sempio, l’amico di Chiara tornato ancor più sotto i riflettori dopo l'addio di Luciano Garofano, consulente della famiglia Sempio dal 2017 che ha recentemente lasciato l'incarico. Una scelta che ha sollevato interrogativi e riacceso l’attenzione su un’inchiesta mai del tutto chiusa. Sullo sfondo, le indagini che lambiscono l’ex procuratore Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari, insieme a due carabinieri indagati per presunti “rapporti opachi” con lo stesso Sempio.