Meteo-Giuliacci, "ottobrata in arrivo": cosa accadrà nelle prossime ore

In arrivo in queste ore la famosa "ottobrata". Nel prossimo fine settimana l’anticiclone imporrà la sua forza portando sole e temperature piacevoli su tutta l’Italia. Nulla di nuovo. Si tratta di una fase tipica del mese di ottobre in cui si assiste a un'elevata stabilità delle condizioni meteo con l’aumento dei valori termici.

Più nel dettaglio, ricordano i meteorologi del team di Mario Giuliacci, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre avremo cieli soleggiati per tutte le regioni. Sul Centro-Sud e in Sicilia avremo massime di 25-26°C mentre al Nord avremo qualche grado in meno. In ogni caso non tutti potranno godere del bel tempo. "Un ciclone si avvicinerà alla Sardegna dai quadranti occidentali. Si parla di una veloce fase con possibili fenomeni piovosi su Sardegna e sulla parte più occidentale della Sicilia".