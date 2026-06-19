Milan, Materazzi umilia Ibrahimovic: "Il più grande interista della storia"

Marco Materazzi torna a parlare di Inter, rivalità e vecchi duelli in campo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. E come spesso gli capita, lo fa senza troppi filtri, tirando dentro anche Zlatan Ibrahimovic, oggi dirigente del Milan: “Il rapporto con lui? Per me erano solo cose di campo, ma non posso dirgli niente perché è il più grande interista della storia con quello che sta combinando”. Poi il racconto si sposta su José Mourinho e sul primo contatto tra i due. Materazzi ricorda il momento con precisione, tra curiosità e attesa: "Quando arrivò feci chiedere al mio procuratore se ero gradito e mi disse assolutamente di sì — ha aggiunto —. Fu il primo messaggio che ricevetti dopo aver perso ai rigori all'Europeo. Mi scrisse: 'Il calcio è questo, rimettiti, ci vediamo tra 25 giorni'. Io gli dissi: 'No, ci vediamo tra 21 perché torno prima, voglio essere allenato da te’".

Spazio anche al rapporto con Roberto Mancini, descritto come più complesso e altalenante. Materazzi non nasconde le difficoltà: "Abbiamo avuto alti e bassi, non mi vedeva molto a un certo punto — ha aggiunto — Mi aspettavo di fare almeno qualche partita ogni tanto, ma non mi faceva giocare, me lo diceva. Una volta andai via dall'albergo. Poi vinsi il Mondiale e cambiò tutto, giocavo anche zoppo. Non mi piaceva non essere considerato quando ero in Nazionale”.