Forza Italia contro Franceschini: "Vuole il Colle e svendere il Paese"

"Basta rancori, per vincere servono tutti". "Silvia Salis può aiutare il centro", "Non possiamo permetterci altri 5 anni di destra. Meloni al Colle è un rischio concreto". Sono solo tre passaggi della intervista concessa a Repubblica a Dario Franceschini, una delle eminenze grigie del Partito democratico, che da un lato lancia ufficialmente la sindaca di Genova e dall'altro sembra abbozzare a un nuovo polo dei moderati, in grado di pescare voti e riunire movimenti tanto nel centrosinistra quanto nel centrodestra. Parole che hanno fatto infuriare Forza Italia. "L'intervista è l'emblema di come ragiona la sinistra italiana oggi. Facciamo una coalizione non per dare al Paese un governo migliore con idee migliori ma facciamo solo una cosa contro per prenderci il potere. Ecco, la differenza tra noi e loro è tutta qui. Sono pericolosi per questo", sottolinea a Voce Libera Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

Giuseppe Conte incontra Silvia Salis: intrighi e manovre clamorose a sinistra L’occasione era la presentazione a Genova del suo libro, “Una nuova primavera”. E così Giuseppe...

"Non parlano di come risolvere i problemi della gente ma solo di come occupare poltrone. Franceschini mi pare molto interessato alla presidenza della Repubblica ma di questo agli italiani cosa gliene importa? In tutta l'intervista non ho letto una proposta politica. Solo mettiamoci insieme contro la deriva della destra. Perché non ci dice se nel programma ci saranno più tasse e la patrimoniale come chiede una parte della sinistra? Come si comporteranno con l'Ucraina e con gli impegni in sede Nato? Come eviteranno che l'Italia sia dipendente dall'estero per energia e come si comporteranno rispetto alle politiche green, che in Europa minano la competitività delle nostre imprese? E rispetto alle politiche sull'immigrazione e alle politiche sulla sicurezza dei cittadini? Il nulla! Per questo non vinceranno".

Pd, "chi vogliono mettere a Palazzo Chigi": sprofondo rosso In attesa di numeri migliori nei sondaggi, il Pd sta già pensando al proprio futuro. E naturalmente si vede gi&ag...