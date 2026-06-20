Aldo Serena umilia Zlatan Ibrahimovic: "È l’antitesi del dirigente capace"

Aldo Serena non usa mezzi termini quando parla di Zlatan Ibrahimovic. “Superbia”, “arroganza”, fino a una definizione che fa rumore: “L’antitesi del dirigente capace”. Il giudizio arriva in un momento già complicato per il Milan, tra scelte ancora in sospeso e una sensazione generale di confusione attorno alla struttura tecnica. Il punto, per Serena, non è solo il personaggio. È il modo di stare dentro un club. L’ex attaccante costruisce il suo ragionamento su un’idea precisa: troppo protagonismo, poca capacità di leggere il contesto. E lo fa senza giri di parole, su X, come spesso gli capita quando interviene sui temi rossoneri.

Nel mezzo del dibattito finisce anche una frase circolata online e attribuita a Ibrahimovic su Cristiano Ronaldo. Un contenuto diventato virale in poche ore, rilanciato e commentato ovunque, ma che in realtà non risulterebbe mai pronunciato dallo svedese. Un falso che però ha fatto il suo effetto, alimentando ulteriormente la polemica. Serena parte anche da lì per allargare il discorso: il rischio, dice in sostanza, è che nel calcio di oggi basti poco perché una frase, vera o no, diventi verità condivisa. E dentro questo rumore di fondo, le posizioni si estremizzano ancora di più.