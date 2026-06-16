Meteo, punte di 40 gradi e notti "killer": attenzione a queste date

Prepariamoci a boccheggiare. L’anticiclone africano torna a stringere l’Italia in una morsa di caldo estremo, con temperature in deciso aumento e scenari che riportano il Paese in piena estate rovente. Secondo le previsioni, la nuova fase meteo sarà caratterizzata da una progressiva espansione dell’alta pressione di origine sub-tropicale, destinata a dominare la scena almeno per diversi giorni.

Il quadro è quello di un’Italia divisa tra sole implacabile, afa crescente e notti sempre più difficili da sopportare. Le massime, in più aree, potranno raggiungere punte vicine ai 40 gradi (valori in pianura fino a 36-37°C e possibili picchi di 38-39°C nel weekend), mentre l’umidità contribuirà a rendere la percezione del caldo ancora più opprimente. Non si tratterebbe di una fiammata breve e anche in quota lo zero termico è in risalita oltre i 4mila metri e punte fino a 4.500 metri. Le regioni del Centro-Sud e le Isole saranno tra le più esposte, ma il caldo non risparmierà nemmeno il Nord, dove si assisterà a un netto cambio di scenario rispetto alle settimane precedenti. I valori più elevati si registreranno tra bassa Pianura Padana ed entroterra tirrenico, con punte oltre i 30-32°C. E giovedì l’asticella sale, perché le temperature raggiungeranno diffusamente i 35-37°C.