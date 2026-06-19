Mondiali 2026, scandalo Gianni Infantino: spese pazze, maxi-scorta e jet privato

A Miami Beach, lungo Collins Avenue, un convoglio della polizia con Harley-Davidson a sirene spiegate apre la strada a un Suv nero blindato. Vetri oscurati, traffico bloccato per qualche minuto, curiosi ai bordi della strada. Qualcuno, come racconta il Telegraph, ha pensato a Donald Trump. Dentro, però, c’era Gianni Infantino. È una scena che racconta meglio di tante parole il modo in cui il presidente Fifa sta vivendo il Mondiale 2026: sempre in movimento, sempre circondato da misure di sicurezza importanti, sempre al centro dell’organizzazione.

Infantino si è trasformato in una presenza fissa del torneo, quasi un “uomo ovunque”. Il Mondiale organizzato tra Stati Uniti, Canada e Messico è stato presentato come il più grande di sempre, e lui sembra aver preso la definizione alla lettera. Il suo programma, secondo il Guardian, è serratissimo: quando possibile, anche due partite al giorno, spostandosi da una città all’altra con voli privati messi a disposizione nell’ambito degli accordi tra Fifa e Qatar Airways. Una rete logistica che gli permette di seguire tutto da vicino, ma che ha già acceso più di una discussione.