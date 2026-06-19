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Sarah e Alisya, "il padre non riconosce il fermaglio": mistero fitto

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venerdì 19 giugno 2026
Sarah e Alisya, "il padre non riconosce il fermaglio": mistero fitto

1' di lettura

Non ha portato ad alcuna novità quella che sembrava essere una prima traccia concreta sulla scomparsa di Sarah e Alisya, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo, due settimane fa. A riaccendere le speranze nelle scorse ore era stato un fermaglio rosso trovato su un sentiero di montagna. Un fermaglio che, secondo un'amica delle ragazzine, sarebbe appartenuto a Sarah, ma che invece il padre delle due sorelle non ha riconosciuto.  

"Si sta sollevando un enorme polverone per un fermaglio, senza che vi siano certezze sulla sua appartenenza. Il riconoscimento da parte di un’amichetta di Sarah, infatti, non può essere considerato attendibile - ha dichiarato in una nota l'associazione Penelope Abruzzo -. Inoltre, quel fermaglio potrebbe trovarsi lì da un momento precedente alla scomparsa. Il padre di Sarah non lo ha riconosciuto come appartenente alla figlia; ha semplicemente confermato che le ragazze, e Sarah in particolare, utilizzavano spesso questo tipo di fermagli. Si tratta comunque di un oggetto molto comune, usato da tantissime bambine". E ancora: "Considerando anche che il sentiero è frequentato e percorso da molte persone, non è affatto possibile affermare che quel fermaglio sia di Sarah".

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Le ricerche intanto proseguono: i Vigili del fuoco del nucleo di Soccorso subacqueo acquatico di Ancona sono al lavoro nella zona del lago di Barrea. Gli operatori effettueranno ispezioni nella parte inferiore della struttura e dei piloni, affiancando i colleghi del comando provinciale dell'Aquila. 

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