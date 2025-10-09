Garlasco, scoop-Tg1: ecco l'intero pizzino trovato a casa Sempio

Svelato il contenuto integrale del "pizzino" trovato in casa di Andrea Sempio. A mostrarlo è il Tg1 che ha pubblicato il resto dell'appunto che il padre dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avrebbe scritto nel 2017 e che potrebbe fornire elementi utili. Al centro dell'indagine della Procura di Pavia, il foglietto contiene quanto già si sapeva e tira in ballo - anch'essa cosa nota - l'ex procuratore Mario Venditti ("archivia per 20 30 euro"). Ma non solo.
Nell'appunto scritto da Giuseppe Sempio, si legge: "Cosa succede? Se i Giarda (ex legali di Alberto Stasi, ndr) presentano una istanza di revisione a Brescia fatta bene". Subito sotto, altri appunti intitolati "pensiero del papà" con frasi meno comprensibili. Si leggono poi parole come "il soggetto", "legge italiana", "Sempio Andrea", "non è stato seguito dall'investigatore". A chiusura, una frase che solleva parecchi sospetti: "Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea".
Massimo Lovati, l'accusa-choc: "Mi ha fatto bere e mi ha tradito""Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film. Mi ha detto: &lsqu...
Intanto è stata fissata per martedì 14 ottobre l'udienza davanti al Tribunale del riesame di Brescia per l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. L'ex magistrato è accusato di corruzione da parte dei familiari di Sempio, che non sono indagati, in cambio della richiesta di archiviazione dall'accusa di omicidio di Chiara Poggi formulata nel 2017. Al cento del filone investigativo c'è proprio l'appunto sequestrato ai Sempio.
ESCLUSIVO - Caso #Garlasco: al Tg1 il famoso pizzino sequestrato in casa di Andrea #Sempio, che ha portato alle indagini sull'ex Procuratore #Venditti. #Tg1 Giacinto Pinto pic.twitter.com/C6k3D6Vwsx— Tg1 (@Tg1Rai) October 8, 2025