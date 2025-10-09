Garlasco, scoop-Tg1: ecco l'intero pizzino trovato a casa Sempio

Svelato il contenuto integrale del "pizzino" trovato in casa di Andrea Sempio. A mostrarlo è il Tg1 che ha pubblicato il resto dell'appunto che il padre dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avrebbe scritto nel 2017 e che potrebbe fornire elementi utili. Al centro dell'indagine della Procura di Pavia, il foglietto contiene quanto già si sapeva e tira in ballo - anch'essa cosa nota - l'ex procuratore Mario Venditti ("archivia per 20 30 euro"). Ma non solo.

Nell'appunto scritto da Giuseppe Sempio, si legge: "Cosa succede? Se i Giarda (ex legali di Alberto Stasi, ndr) presentano una istanza di revisione a Brescia fatta bene". Subito sotto, altri appunti intitolati "pensiero del papà" con frasi meno comprensibili. Si leggono poi parole come "il soggetto", "legge italiana", "Sempio Andrea", "non è stato seguito dall'investigatore". A chiusura, una frase che solleva parecchi sospetti: "Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea".