Massimo Lovati, l'accusa-choc: "Mi ha fatto bere e mi ha tradito"

"Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film. Mi ha detto: ‘Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la ‘r’ arrotata e sembri un personaggio dei cartoni animati’. Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere. L’importante, mi dice, è che io inframmezzi tutto con volgarità, che poi lui avrebbe tagliato. Lui mi ha tradito perché poi lo ha diffuso con altre finalità. Che poi cos’ho detto? Ho detto che l’ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c’è? Non so che cos’ho detto, a furia di bere". Così l'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, a Ore 14 in merito alle affermazioni rilasciate nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, sostenendo di "essere stato tradito" e di essere stato ubriaco.

Intanto Lovati è indagato per diffamazione aggravata su querela degli ex difensori di Alberto Stasi dello studio legale Giarda, per aver definito la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede indagato il suo assistito, una "macchinazione della difesa Giarda". Frase pronunciata a diverse telecamere e microfoni il 13 marzo 2025 nel giorno in cui Sempio si recò dai carabinieri di Milano per il prelievo salivare. Il pubblico ministero di Milano, Fabio De Pasquale, ha già emesso e notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari nei confronti di Lovati, atto che prelude a una probabile richiesta di rinvio a giudizio.