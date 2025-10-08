Massimo Lovati, l'accusa-choc: "Mi ha fatto bere e mi ha tradito"

"Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film. Mi ha detto: ‘Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la ‘r’ arrotata e sembri un personaggio dei cartoni animati’. Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere. L’importante, mi dice, è che io inframmezzi tutto con volgarità, che poi lui avrebbe tagliato. Lui mi ha tradito perché poi lo ha diffuso con altre finalità. Che poi cos’ho detto? Ho detto che l’ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c’è? Non so che cos’ho detto, a furia di bere". Così l'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, a Ore 14 in merito alle affermazioni rilasciate nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, sostenendo di "essere stato tradito" e di essere stato ubriaco.
Intanto Lovati è indagato per diffamazione aggravata su querela degli ex difensori di Alberto Stasi dello studio legale Giarda, per aver definito la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede indagato il suo assistito, una "macchinazione della difesa Giarda". Frase pronunciata a diverse telecamere e microfoni il 13 marzo 2025 nel giorno in cui Sempio si recò dai carabinieri di Milano per il prelievo salivare. Il pubblico ministero di Milano, Fabio De Pasquale, ha già emesso e notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari nei confronti di Lovati, atto che prelude a una probabile richiesta di rinvio a giudizio.
De Pasquale è lo stesso pm che ha chiesto e ottenuto l'archiviazione del professor Angelo Giarda, oggi defunto, storico difensore di Stasi e padre di Fabio ed Enrico Giarda, denunciato anni fa da Lovati e da Sempio per la vicenda del prelievo del dna effettuato dalla società di investigazioni privata SKP nel 2016 senza il consenso dell'amico di Marco Poggi. Da quanto apprende LaPresse i Giarda ora stanno valutando anche nuove iniziative legali sulla base delle affermazioni rese dal difensore di Sempio nei confronti dello studio anche durante la puntata di 'Falsissimo' con Fabrizio Corona nei giorni scorsi.