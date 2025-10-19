Asiago, schianto terribile contro la fontana: morti e feriti, chi c'era a bordo

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza), lasciando una comunità sotto choc. Tre ventenni hanno perso la vita, mentre un quarto giovane ha riportato "fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche". Un quinto occupante dell’auto è rimasto illeso. L’auto, con a bordo i giovani, si è schiantata contro la fontana al centro della rotatoria di via Verdi, vicino al Parco Millepini, intorno alle 3:30 del mattino. I tre giovani, tutti del Vicentino, sono "morti sul colpo".

Dei due feriti, entrambi 21enni, uno è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa, in condizioni critiche, mentre l’altro ha riportato lesioni di media entità. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulla dinamica, ipotizzando alta velocità o distrazione come possibili cause. Questo dramma non è isolato nell’area dell’Altopiano. Incidenti simili hanno segnato la cronaca locale, come quello del settembre 2022 sulla stessa via Verdi, dove un camion fuori controllo travolse cinque pedoni, causando due morti e spingendo il Comune a installare barriere e telecamere.

Nel luglio 2023, un altro schianto sulla provinciale 349, nota come "il Costo", vide un’auto con quattro giovani sbandare in curva, con un bilancio di un morto e tre feriti gravi. I dati Istat 2024 segnalano un aumento del 15% degli incidenti tra i 18-25enni in provincia di Vicenza, spesso legati a distrazione o stanchezza post-serata.