A1, schianto tra cinque camion: chiusa l'autostrada e code infernali

L’autostrada A1 è chiusa nel tratto fra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, in direzione Bologna, a causa di un incidente che ha visto coinvolti cinque mezzi pesanti nella tarda mattinata di venerdì 17 aprile, poco prima dell’uscita di Basso Lodigiano (ex Piacenza Nord) in carreggiata sud. Sono diversi i chilometri di coda tra Lodi e l’uscita obbligatoria a Casalpusterlengo e sono segnalate code anche in direzione nord a causa dei curiosi. Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco di Lodi con due mezzi (autopompa e autogrù) e quelli di Casalpusterlengo con un’autopompa, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. L'elisoccorso di Brescia, intorno alle 12:20 di questo pomeriggio, è atterrato sul posto. Mezz'ora dopo lo ha raggiunto anche quello di Milano.

Sono cinque le persone coinvolte nell’incidente, di cui due incarcerate nelle lamiere ed estratte dai vigili del fuoco in collaborazione con il personale del 118. Per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre tutte le persone all’interno dei loro mezzi e hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’intera area incidentata al fine di garantire le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di soccorso.