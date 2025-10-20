Flotilla, l'ultima sceneggiata di La Piccirella: denuncia Israele

Altra denuncia contro Israele. L'attivista Antonio La Piccirella della Global Sumud Flotilla ha depositato una nuova denuncia ai pm di piazzale Clodio a Roma. La notizia è stata confermata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini che assiste l'uomo. Tra i reati ipotizzati contro i militari israeliani anche quello di tortura. I fatti raccontati nella denuncia riguardano l'abbordaggio nelle acque davanti la Striscia di Gaza e il trasferimento degli attivisti nel porto di Ashold.

Nell'incartamento di 17 pagine, La Piccirella ricostruisce le "violenze" e le "umiliazioni" subite "dagli attivisti" a opera dei "militari" e di cui sarebbe stata vittima anche Greta Thunberg che, secondo i racconti, sarebbe stata "picchiata, trascinata per i capelli, obbligata a baciare la bandiera israeliana e poi avvolta in essa come fosse un trofeo da esibire". Lei, insieme agli altri 299 attivisti, è stata identificata e privata "di tutti gli oggetti personali".