Flotilla, il cibo? Due scatoloni: il video con cui il Pd si smaschera da solo

Svelato cosa c'era a bordo della Flotilla diretta a Gaza con gli aiuti umanitari. "Solo nella nostra barca - fanno sapere Arturo Scotto e Annalisa Corrado - quasi mezza tonnellata di aiuti umanitari. Nel video alcuni momenti tratti dalla nostra ispezione degli scatoloni, insieme ai colleghi Annalisa Corrado e Paolo Romano. Ma quale alcool, quale droga? Solo persone in malafede possono credere alle bugie diffuse da un ministro orgogliosamente genocida come Ben Gvir".

A dirlo, attraverso un filmato diffuso su Instagram, il deputato e l'europarlamentare del Pd: "Una volta prelevati gli equipaggi illegalmente e una volta sequestrate criminalmente le nostre barche, avrebbero potuto metterci dentro qualsiasi cosa. La Flotilla è una bellissima pagina di umanità, di scossa civica e di coraggio, chi diffonde queste tanto vergognose quanto ridicole assurdità non fa altro che confermare la propria collocazione: dalla parte sbagliata della storia".