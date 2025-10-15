Flotilla, il cibo? Due scatoloni: il video con cui il Pd si smaschera da solo

Svelato cosa c'era a bordo della Flotilla diretta a Gaza con gli aiuti umanitari. "Solo nella nostra barca - fanno sapere Arturo Scotto e Annalisa Corrado - quasi mezza tonnellata di aiuti umanitari. Nel video alcuni momenti tratti dalla nostra ispezione degli scatoloni, insieme ai colleghi Annalisa Corrado e Paolo Romano. Ma quale alcool, quale droga? Solo persone in malafede possono credere alle bugie diffuse da un ministro orgogliosamente genocida come Ben Gvir".
A dirlo, attraverso un filmato diffuso su Instagram, il deputato e l'europarlamentare del Pd: "Una volta prelevati gli equipaggi illegalmente e una volta sequestrate criminalmente le nostre barche, avrebbero potuto metterci dentro qualsiasi cosa. La Flotilla è una bellissima pagina di umanità, di scossa civica e di coraggio, chi diffonde queste tanto vergognose quanto ridicole assurdità non fa altro che confermare la propria collocazione: dalla parte sbagliata della storia".
Eppure, proprio nel filmato in cui i dem mostrano la "mezza tonnellata di aiuti umanitari", si vedono giusto due scatoloni. All'interno una manciata di alimenti tra pacchi di pasta e latte di vario genere. Di certo non più di quanto lo stesso governo Meloni inviava. "Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore", diceva la stessa premier invitando gli attivisti a fare marcia indietro. E oggi si scopre la quantità di aiuti per cui la Flotilla ha rischiato di far saltare la pace - poi raggiunta - tra Israele e Hamas.