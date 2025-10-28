Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

di
martedì 28 ottobre 2025
Patente di guida: occhio, dal 1° novembre cambia tutto

Dal 1° novembre conseguire la patente B costerà almeno 20 euro in più per candidato, con variazioni per città e autoscuole. L’aumento deriva da due fattori: la revisione dei compensi agli esaminatori della Motorizzazione e l’innalzamento delle ore minime di guida obbligatorie.Gli esaminatori, dopo quasi 40 anni, passeranno da rimborsi chilometrici a un compenso fisso di 275 euro per sessione pratica, inclusi straordinari e spese.

Suddiviso tra i candidati (solitamente 20-25), inciderà per 10-15 euro a persona. Inoltre, le autoscuole applicheranno tariffe uniformi per le prove, eliminando le variazioni per distanza.Sul fronte pratico, le ore di guida obbligatorie salgono da 6 a 8, tutte con istruttore su auto a doppi comandi.

Le lezioni copriranno autostrade, strade extraurbane e guida notturna. Con tariffe orarie tra 40 e 60 euro, il costo supererà i 400 euro (contro i 300 attuali).Intanto, le nuove norme UE aprono alla patente a 17 anni (dal 2028), ma con accompagnatore esperto fino ai 18. Gli esami includeranno domande su distrazioni da smartphone, angoli ciechi e sicurezza di pedoni/ciclisti. Per i neopatentati, scatta un periodo di prova di almeno 2 anni con sanzioni aggravate per infrazioni gravi.

Altolà Non si tocchi la patente di noi guidatori anziani

Novità Multe, la "tenaglia" del 1° giugno: ecco cosa cambia

Segnalazioni Tessera sanitaria, rallentamenti nel portafoglio digitale: troppi accessi

patente

Treviso, auto contro il bus degli studenti: un morto, diversi feriti

Ponte sullo Stretto, ecco i 20 motivi per farlo

Meteo-Giuliacci, Ponte di Ognissanti rovinato? Ecco dove si abbatte il maltempo

FdI spegne le opposizioni: "Deboli e incapaci, vi resta solo l'offesa"

