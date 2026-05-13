Famiglia Poggi contro la nuova inchiesta? Il nodo dei 700mila euro di risarcimento

La famiglia Poggi si oppone alla revisione del processo di Alberto Stasi, ritenuto dai genitori l'unico assassino di Chiara Poggi. Insomma, per loro Andrea Sempio era e resta estraneo ai fatti. E dietro alla posizione della famiglia Poggi c'è anche il nodo dei 700mila euro di risarcimento ottenuti da Stasi, soldi che i Poggi, bene premetterlo, non dovrebbero restituire. Eppure, l'indiscrezione continua ad essere al centro di ricostruzioni, analisi e illazioni.

"Non ci sono elementi per la revisione": la linea dei familiari di Chiara resta netta anche dopo il deposito degli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Campagna insistono sul fatto che "gli elementi a suo carico non sono messi in discussione dalle nuove indagini", ribadendo come la responsabilità di Alberto Stasi sia stata accertata in via definitiva.

Secondo i legali della famiglia, il nuovo fascicolo su Andrea Sempio non scalfisce i punti-chiave che portarono alla condanna di Stasi nel 2015. Eppure, attorno alla vicenda continuano a moltiplicarsi sospetti e interpretazioni, alimentati anche dal clamore mediatico delle ultime settimane. I carabinieri, nelle informative depositate in Procura, sostengono che i Poggi "hanno tentato di bloccare le indagini", circostanza contestata dall'avvocato Tizzoni, che parla invece di piena collaborazione da parte della famiglia.