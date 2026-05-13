Famiglia Poggi contro la nuova inchiesta? Il nodo dei 700mila euro di risarcimento

La famiglia Poggi si oppone alla revisione del processo di Alberto Stasi, ritenuto dai genitori l'unico assassino di Chiara Poggi. Insomma, per loro Andrea Sempio era e resta estraneo ai fatti. E dietro alla posizione della famiglia Poggi c'è anche il nodo dei 700mila euro di risarcimento ottenuti da Stasi, soldi che i Poggi, bene premetterlo, non dovrebbero restituire. Eppure, l'indiscrezione continua ad essere al centro di ricostruzioni, analisi e illazioni.
"Non ci sono elementi per la revisione": la linea dei familiari di Chiara resta netta anche dopo il deposito degli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Campagna insistono sul fatto che "gli elementi a suo carico non sono messi in discussione dalle nuove indagini", ribadendo come la responsabilità di Alberto Stasi sia stata accertata in via definitiva.
Secondo i legali della famiglia, il nuovo fascicolo su Andrea Sempio non scalfisce i punti-chiave che portarono alla condanna di Stasi nel 2015. Eppure, attorno alla vicenda continuano a moltiplicarsi sospetti e interpretazioni, alimentati anche dal clamore mediatico delle ultime settimane. I carabinieri, nelle informative depositate in Procura, sostengono che i Poggi "hanno tentato di bloccare le indagini", circostanza contestata dall'avvocato Tizzoni, che parla invece di piena collaborazione da parte della famiglia.
Famiglia Poggi? "Come se nascondessero qualcosa": la denuncia dell'avvocato"Ci stiamo pensando. Non abbiamo ancora deciso. Potremmo scegliere in un modo o nell'altro. Il problema è...
Sul fondo resta soprattutto la questione economica. Da tempo si rincorrono ipotesi secondo cui, in caso di annullamento della sentenza di Stasi, i Poggi dovrebbero restituire il risarcimento ottenuto attraverso una transazione con la famiglia dell'ex bocconiano. Ma, dal punto di vista giuridico, la situazione sarebbe molto diversa. Anche nell'eventualità di una revisione favorevole a Stasi, infatti, il denaro non tornerebbe automaticamente indietro. Per riottenere quelle somme bisognerebbe aprire una causa civile specifica e dimostrare eventuali comportamenti dolosi o fraudolenti da parte della famiglia Poggi. Circostanze che, allo stato, non emergono. Ma, in ogni caso, una remota possibilità di dover restituire la cifra c'è.
In ogni caso, i legali e chi è vicino ai familiari di Chiara respingono con forza l'idea che la loro posizione possa essere legata ai soldi. La convinzione dei Poggi, rimarcano, nasce piuttosto dal peso di una sentenza definitiva e da anni di indagini alternative finite senza sbocchi concreti: per loro, così come ad oggi per la giustizia italiana, l'assassino è Alberto Stasi