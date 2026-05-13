Napoli, "poliziotti corrotti vendevano dati su calciatori e vip. Il tariffario"

Vendevano dati su calciatori e cantanti ad agenzie private: per questo sarebbero finiti sotto indagine 30 poliziotti. Sull'inchiesta, in particolare, come si legge su Repubblica, è stato detto che "poliziotti infedeli si sono venduti e per soldi, con un tariffario, usavano computer e password per esfiltrare dati su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi e hanno ceduto queste informazioni”. Oltre un milione di informazioni è stato rubato e venduto. Migliaia le parti offese.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli diretta da Nicola Gratteri, si è svolta tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, in coordinamento con la Procura nazionale antimafia diretta da Giovanni Melillo con il pm Antonello Ardituro e con scambio di informazioni con la Procura di Milano per il caso Equalize. “Il mercato delle informazioni è ancora vivissimo”, ha sottolineato il pm Vincenzo Piscitelli, titolare del fascicolo con il pm Claudio Onorati.