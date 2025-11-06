Treno Bozzolo-Milano, "biglietto prego"? L'orrore: chi massacra il capotreno

Un altro episodio di violenza a bordo di un treno regionale: in questo caso a farne le spese è stato un capotreno, aggredito da un passeggero dopo un normale controllo dei biglietti. L’ennesimo caso che va ad aggiungersi a una lunga serie di episodi simili, una scia di violenza che travolge il personale ferroviario, esposto a rischi e intemperanze dei violenti che popolano i convogli.

L’aggressione in questione è avvenuta lo scorso 22 settembre a bordo del Regionale 2178, partito da Bozzolo (Mantova) alle 17.01 e diretto a Milano Centrale. Durante il controllo, il capotreno ha scoperto che un 52enne italiano, residente a Codogno, viaggiava senza biglietto. Invitato a mostrare i documenti per la sanzione, l’uomo ha reagito con rabbia, rifiutandosi non solo di pagare il biglietto, ma anche il sovrapprezzo previsto per chi viene trovato senza titolo di viaggio.

La situazione è presto degenerata: tra le carrozze del treno, nel tratto del Lodigiano, è scoppiata una discussione accesa che ha richiesto l’intervento di un carabiniere presente a bordo, il quale ha cercato di calmare gli animi e di sostenere il capotreno. Ma una volta arrivati alla stazione di Codogno, la situazione è precipitata: il passeggero ha sferrato un pugno e un calcio al controllore, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.