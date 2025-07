Milano, turista accoltellato da 3 nordafricani per una collanina: ancora sangue

Un turista americano di 29 anni è stato accoltellato e rapinato su un treno per Milano Bovisa: secondo quanto riferito dal capotreno, come si legge su Repubblica, un gruppo di tre o quattro giovani, presumibilmente di origine nordafricana, ha aggredito il passeggero, colpendolo con un'arma da taglio, per prendergli una collana d'oro. Il colpo gli ha sfiorato la gola, andando dalla spalla sinistra a quella destra. E le ferite, pur essendo superficiali, hanno comunque destato preoccupazione.

Subito dopo l'aggressione, avvenuta nella tarda mattinata di martedì 15 luglio, i giovani hanno strappato una collana d'oro dal collo della vittima e sono scesi alla fermata di San Giuliano Milanese, facendo perdere le proprie tracce. Il turista, invece, è stato subito soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Vizzolo Predabissi. Per fortuna non è mai apparso in pericolo di vita.