Quarto Grado, la lite in tv con Angela Taccia: "Lei insinua", "rispetto"

A chi gli fa notare che Soldani e Grassi parlano di “pagamento in visibilità”, replica: “Sì, i miei 15mila vado a portarli a loro? Ma siamo impazziti?”.La Taccia difende il suo assistito e il padre: “Siamo dispiaciuti per il padre di Andrea Sempio, ma questa indagine non può che essere utile per far capire a tutti la limpidezza e la veridicità dell’archiviazione […] Quella cifra è irrisoria per corrompere dei Magistrati di questo tipo”. Sulle telefonate tra Silvio Sapone e Andrea Sempio, chiarisce: “Sapone lo aveva chiamato tre volte, ma Andrea non aveva il suo numero memorizzato e non ha mai risposto […] Avendo visto tutte queste chiamate continue, ha richiamato e […] gli ha detto: ‘Con lei non faccio due chiacchiere, se devo venire in caserma me lo dica’”. Poi Sempio girò tutto a Soldati.Il clima si infiamma quando Gallo insiste sulla stranezza di quelle chiamate. La Taccia sbotta: “Ma tu non sei l’avvocato di Sempio e nemmeno hai letto gli atti! […] Ma perché devi essere sempre così pretestuoso contro Andrea Sempio che non sei neanche il suo avvocato![…]. C’è di mezzo un ragazzo che già ne sta passando abbastanza, quindi, per favore, da penalista quale sei, ti chiedo un po’ di cautela e rispetto sia per Andrea Sempio, sia per i suoi avvocati”.Gallo, punto sul vivo, aveva già reagito a Nuzzi con un secco: “Ma lei insinua però”. Il conduttore aveva replicato: “No, io le sto facendo una domanda”, ma Gallo non aveva mollato: “Guardi che alla scuola di Lovati è andata la bravissima avvocatessa Taccia, non io”, cercando di scaricare su di lei l’etichetta di “allieva di deduzioni”.