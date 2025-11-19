Garlasco, "guardate i cuscini sul divano": cosa non torna dalla foto nella villetta

Qualcuno ha dormito sul divano di casa Poggi prima del delitto della 26enne? Delitto che risale all'agosto del 2007 e per cui è stato condannato l'ex della vittima, Alberto Stasi, mentre oggi sotto la lente della Procura di Pavia c'è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. A sollevare il dubbio che ci fosse qualcuno in casa con Chiara Poggi prima dell'omicidio è stata la trasmissione condotta da Federica Panicucci su Canale 5, Mattino 5.

Nella puntata in onda questa mattina, mercoledì 19 novembre, si è tornati ad analizzare il materiale fotografico prodotto dalle forze dell'ordine nella villetta di Garlasco dopo il delitto. Con l'attenzione tutta focalizzata sul salotto, la stanza con la tv e il divano. Al centro del dibattito l'ipotesi, esclusa dalle indagini almeno fino a questo momento, che la mattina dell'omicidio, il 13 agosto 2007, ci possa essere stato qualcuno in quella casa.

"La sedia che sembra spostata, la televisione accesa in mute. Questa scena cosa ci restituisce?", ha chiesto la conduttrice all'avvocata Elisabetta Aldrovandi. Che ha risposto: "Ci restituisce il fatto che forse in casa quella mattina c'erano magari più persone, un incontro tra più persone che poi in qualche modo può essere finito nella maniera che sappiamo". E ancora: "La premeditazione è stata esclusa fin dall'inizio e anche ora sinceramente mi sentirei di escluderla però può anche essere che ci fosse stato un incontro tra Chiara e altre persone che poi in qualche modo, per mille motivi", sia degenerato.

A catturare l'attenzione soprattutto due sedie che sembrano essere state spostate "e poi il divano... C'è una fotografia del divano con i cuscini uno sopra l'altro. Insomma, è una suggestione per carità, ma sembra che qualcuno ci abbia dormito perché i due cuscini appoggiati sembrano proprio quelli che si usano per poggiare la testa", ha fatto notare la conduttrice. E infine qualcun altro in studio ha aggiunto: "E il telecomando della televisione non viene trovato in questa stanza, perché viene trovato in cucina sul tavolo della cucina".