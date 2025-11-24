Famiglia nel bosco, analisi del sangue: il padre voleva 150mila euro

Una vicenda che sta facendo discutere tutto il Paese è quella della “famiglia nel bosco” una scelta di vita alternativa quella della famiglia anglo-australiana che vive in un rudere tra i boschi abruzzesi. L’ultimo capitolo riguarda una richiesta da parte del padre dei tre bambini che avrebbe chiesto 50.000 euro per ciascuno di loro (totale 150.000 euro) per consentire le analisi del sangue sui minori. Nathan Trevallion, ex chef inglese, e sua moglie Catherine Louise Birmingham, australiana, hanno scelto di vivere nel bosco di Palmoli ,provincia di Chieti e l’abitazione, secondo le autorità, è priva di utenze: niente acqua calda, impianti elettrici, sanitari moderni. La coppia pratica l’istruzione a domicilio e vive in modo quasi autosufficiente, con l’aiuto degli animali e della natura.